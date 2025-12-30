王世堅站台陳亭妃 痛批遭抹紅莫名其妙

王世堅（資料照）

民進黨2026台南市長初選白熱化，爭取出線的綠委陳亭妃今(30)日宣布將在1月1日至1月11日啟動「女力市長·鐵馬精神」，騎單車到台南37區持續拉票，號稱「扶龍王」的綠委王世堅今日也現身站台；王世堅強調，陳亭妃被指涉與藍白甚至紅交流根本莫名其妙，「所有在投票會閃躲、缺席的人，反而跳出來做這種指涉」，人格已高下立判。

陳亭妃表示，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有謝龍介的直播助攻，「但是我有人民」，27年來人民監督著我，所有的挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來的。

她宣布，自1月1日至1月11日，將橫跨台南37區進行鐵馬大串連行動，拜託在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」，而這趟鐵馬行，就是把過去的努力、現在的堅持，以及對未來的承諾，一次串連起來，2026年1月1日早上就從永華市政中心出發，一路到1月11日下午2：50再回到永華市政中心，屆時王世堅也會在終點迎接車隊。

王世堅表示，每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能承受、能不能撐住；王世堅也改編自己最紅神曲，變成「從從容容，游刃有餘；實實在在，堅定挺妃」的《有出息》來為陳亭妃加油。

針對27日的綠台南市長初選政見會，王世堅直言「當然是陳亭妃表現得最好」，她很不簡單的就是說，在將近一年來所受到的攻擊、羞辱、指涉等等，還能夠這麼堅定的為台南市規畫出建設藍圖、還能夠這麼堅定在立法院問政，抹藍抹紅這種莫名其妙的攻擊就是一種很惡劣的指涉，近乎精神錯亂的講法。

他說，藍綠白各政黨在立法院大議事廳，大家共同在開會、在議決事情，幾乎一整天的生活都待在這個空間內，當然不管走動、喝茶水、上洗手間，大家當然都會碰到，彼此碰到簡單的點頭打招呼，這個是基本的人性，大家相處的道理，那如果照那種神經病的說法，「那大家應該每天都要武裝起來嗎？」，戴上安全帽戴上、隨身攜帶雙節棍，「在洗手間碰到先來個兩下這樣嗎？」

王世堅痛批，這種莫名其妙的事就是撕裂台灣的根源，「我個人覺得非常非常的可恥」，陳亭妃在立法院這5任立委，在立法院的問政成績以及代表黨所投下去的票，她沒有一次的投票有請假、有不在場，或者跟著其他政黨的意向去投票，完全沒有，指涉陳亭妃跟藍白甚至紅有交流，這根本是莫名其妙的事情。

