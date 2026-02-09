王世堅笑談「堅系」：1人派系 被問台南換妃？他這樣說

立委王世堅、莊瑞雄南下台中市陪同「台中英連線」議員參選人辦理黨內初選登記。取自市議員陳淑華臉書



民進黨立委王世堅9日到民進黨台中市黨部，陪同「英系」黨籍市議員登記參選，現場記者問他是否希望台中英系擬參選人加入「堅系」？王世堅笑說，說「堅系」只是開玩笑的，他個人從政理念一向都是獨來獨往，他是民進黨最小的派系「堅系」，一個人的派系，強調自己不是母雞。

此外，民進黨正式提名立委陳亭妃參選下屆台南市長，但黨籍立委林俊憲和台南市議長邱莉莉的合體看板高掛街頭，外界「換妃說」四起。王世堅對「台南換妃」傳言表示「完全不可能的事情」。

立委王世堅、莊瑞雄南下台中市陪同「台中英連線」議員參選人辦理黨內初選登記，強調王世堅自稱不是母雞，他是雄性，他沒有那個資格；台中的母雞就是獲民進黨提名角逐下屆台中市長的立委何欣純。

民進黨台中市新潮流派系議員參選人9日在市黨部舉辦初選登記聯合記者會，眾人齊喊「『新』火相傳 轟不讓！」市議員王立任提供

民進黨台中市新潮流派系議員參選人9日在市黨部舉辦初選登記聯合記者會，眾人齊喊「『新』火相傳 轟不讓！」以資深輔佐年輕的方式，力拚全員通過初選。新系於記者會中宣布，推出13名議員參選人角逐黨內初選，包含現任議員王立任、林祈烽、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達、楊典忠、鄭功進、施志昌、謝志忠；回歸戰隊的前議員南屯選區張耀中；另外還有首次參選的新人北屯第8選區陳信秀以及東勢、新社、石岡、和平第14選區詹智翔。

至於正國會，安排在10日前往台中市黨部辦理聯合登記，並找來立委王義川助陣。

