王世堅籲執政黨萬事隱忍 綠黨團曝相忍前提

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（王千豪攝）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，民進黨立委王世堅昨天逆風發言說，在野黨很野蠻，很不講理，但身為執政黨要萬事隱忍，用協商方式化解衝突。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（18）天表示，相忍前提是要維持國家最基本的安全運作，為了避免國政陷於萬劫不復，必要的手剎車能防止墜入深淵。

鍾佳濱表示，上周五身兼民進黨主席的賴清德總統在中央黨部舉辦便當餐敘，邀請民進黨團51位成員，全員到齊與會。在會場當中，賴總統逐一詢問每位委員未來如何應對現在的朝野情況，當下全黨團一致支持對於毀憲亂政、造成國家萬劫不復法案不副署的立場，王世堅當天也出席、也認同。

針對王世堅表示執政黨要能忍則忍，鍾佳濱說，目前執政黨包括行政團隊都是相忍為國，但相忍前提是要維持國家最基本的安全運作，因此為了避免國家的國政陷於萬劫不復，必要的手剎車能防止墜入深淵，這也是閣揆不得已的作為。

鍾佳濱強調，他非常能體認王世堅的提醒，相信這也是大家共同的心聲，但在這樣的心聲之下，還是要嚴守國家利益至上的最後底線。

