王世堅綠初選頻繁站台！凝聚「非賴」勢力別有盤算？

賴清德親自提名，南投縣長參選人是牙醫師出身的溫世政。（圖／東森新聞）





民進黨2026人選陸續就位，身兼民進黨主席的總統賴清德，親自提名南投縣長參選人是牙醫師出身的溫世政。同時間，正在進行的黨內初選也可以觀察到，民進黨立委王世堅兩度前往台南力挺陳亭妃，也錄影支持蔡易餘，都是被認為非賴系的人選，動機引發聯想。

立委王世堅：「當選，陳亭妃當選。」

民進黨立委王世堅在台南初選民調前夕，再度站出來力挺陳亭妃，期間二度親自來到台南，陪同掃街拜票。最後關頭，王世堅還這麼說。

立委王世堅：「大軍壓境、派系圍攻，我們亭妃喔，泰山崩於前，而面不改色。」

這裡所指的派系是否暗指親賴系統？因為陳亭妃對決的，是被視為總統賴清德接班人、賴系色彩濃厚的林俊憲。恰好在這一回，民進黨三個縣市進行初選期間，王世堅也曾錄影力挺，屬於英系的蔡易餘。

立委王世堅：「堅哥在這裡要拜託嘉義鄉親，大家踴躍支持蔡易餘、蔡委員。」

王世堅儼然成為黨內非賴系參選人的人氣助選員，卯足全力，也被解讀是否正悄悄醞釀政治能量。攤開目前各縣市提名狀況，歷經初選的縣市中，僅嘉義縣由英系的蔡易餘無懸念拿下；彰化縣由賴總統力挺的陳素月出線；高雄市長初選，則由新系的賴瑞隆以些微差距擊敗邱議瑩。

至於徵召人選中，包括台中何欣純、基隆童子瑋、宜蘭林國漳，以及最新提名牙醫師出身的南投縣長參選人溫世政，都被認為與賴總統關係密切。

總統賴清德：「南投對民進黨來講，要參選縣長相對困難，從溫世政醫師決定參選，就可以看得出來，他對故鄉的愛所激發出來的力量跟勇氣是無限的。」

民進黨2026提名逐漸就位，從人選色彩，也能觀察到民進黨連續執政後，可能出現的派系版圖消長。初選民調壓軸登場的台南市長人選，誰能拿下，將是最關鍵的一塊拼圖。

