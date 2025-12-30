王世堅緩頰中共軍演≠雙城交流成效 蔣萬安僅連聲道謝回應

國民黨台北市長蔣萬安（左）、民進黨立委王世堅（右）。（資料照）

台北市長蔣萬安28日才結束上海雙城論壇，昨（29日）中國隨即宣布圍台軍演，今（30日）進行實彈射擊，蔣萬安一度挨酸剛交流完就被中國打臉，今民進黨立委王世堅受訪表示，蔣萬安代表北市到上海城市交流做得剛剛好，呼籲別將中共軍演與雙城論壇掛鉤，面對王世堅逆風聲援，蔣萬安則以連聲道謝回應。

蔣萬安28日當天來回上海進行雙城論壇交流，隔天回台中共隨即宣布圍台軍演，也遭綠營嘲諷交流善意遭打臉，不過，今（30日）王世堅則逆風緩頰，他認為蔣萬安交流做得剛剛好，所以不會把中共要不要軍演，變成蔣萬安這次去有沒有達到的效果。

昨（29日）中共宣布展開「正義使命-2025」演習，蔣萬安第一時間受訪時除了嚴厲譴責，還不忘喊話總統賴清德，指為政者也應克制，以民為本，要降低風險、控管危機等；今面對王世堅聲援，蔣萬安僅連聲「謝謝」回應。





