王世堅肯定TISA優於未來帳戶 賴清德表態了。民進黨提供

民進黨今中執會，據轉述，中常委立委王世堅臨時動議提到，藍白最近在推「未來帳戶」其實有一點荒謬，反而財政部現在已經有一個很好的方案叫做TISA；身兼黨主席賴清德總統回應，現在政府要推亞太資產管理中心就是希望可以把錢跟人才都留在台灣。TISA推行一年多，的成績確實不錯，約有七萬多人參加，已經有將近百億的規模，未來會請行政院副祕書長阮昭雄把王世堅的意見帶回政院持續研議、擴大宣傳。

據轉述，賴清德也補充，針對少子女化這個問題的相關方案，目前行政院也已經在針對包含生育、養育以及教育等不同層面研議，未來會推出更精進、更進一步的少子女化對策方案。這個部分現在跟大家做一個大方向的告知，未來行政院會再推出更詳細的方案。

據轉述，王世堅發言指出，藍白最近在推「未來帳戶」，他個人認為這個案子其實有一點荒謬，財政部現在已經有一個很好的方案叫做TISA (Taiwan Individual Saving Accounts)，就是財政部推出的國人賦稅優惠投資計畫，現在其實已經有不錯的成績，現在累計集資、投資的金額大概要來到九十幾億新台幣，在管理費用設計上，已相當讓利給投資人，對一般民眾具有實質吸引力，財政部應該主動且積極地對外宣傳該方案，同時進一步提供更多稅賦優惠，以吸引更多台灣民眾加入。

他說，比起投資「未來帳戶」，TISA是包含針對已經在就職的勞工、年輕朋友，甚至現在開始使用這樣的一個優惠投資方案，未來甚至退休以後，可以把這裡面的資金轉出來做退休生活使用，所以它的效用可以照顧到的族群，是更全面的。

據轉述，賴清德則回應，現在政府重點要推動的政策就是亞太資產管理中心，因為從民進黨蔡英文總統2016上任至今，在金融、資產以及保險這幾大部門的資產成長超過七成，現在總數約有130兆，表示這個是台灣經濟成長的果實，也是很大一筆的財富。

賴清德說，政府現在要推亞太資產管理中心，就是希望可以把這樣的資金留在台灣，讓本地台灣人的錢可以投資台灣的產業，讓本地的經濟可以持續地內循環、更發達。

賴說，過去很多國人可能會把資產放到新加坡、香港，甚至除了錢會外流到國外，包含國內一些從事金融業的國人朋友也要到國外工作，這樣會讓人才外流，相當可惜，所以現在政府要推亞太資產管理中心，就希望可以把錢跟人才都留在台灣。

賴清德也提到TISA說，推行一年多來的成績確實不錯，像有七萬多人參加，已經有將近百億的規模，未來也會請行政院研議、擴大宣傳。

