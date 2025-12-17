王世堅臉部掛彩「還跟兇手道歉」 親曝原因

王世堅出席中常會。（曾薏蘋攝）

民進黨立委王世堅今（17日）出席中常會時，被媒體發現臉部有傷口，貼著膚色OK蹦，引起關注。對此，他也說明，是在做伏地挺身時，家中的貓咪突然跳到他肩上，害他嚇到然後撞到，不過，自己反而還跟牠們道歉。

王世堅今下午在民進黨中常會前接受媒體聯訪，被媒體發現臉上有傷口，他笑著表示，當時在做伏地挺身，家裡那兩隻貓都很活潑，「牠們就跳到我肩膀，我嚇一跳，就往下撞到這樣子，撞到牠們的小玩具，沒有什麼」。

有媒體好奇追問有沒有罵貓咪？王世堅笑回，「沒有啦，我疼愛這兩隻貓咪就像疼愛自己女兒一樣，我還跟牠們道歉呢」、「因為我被牠們嚇到，牠們同時看我那反應，牠們也被嚇到」。

王世堅也分享自己每天都做運動，都會做伏地挺身，不會太勉強自己，一次大概就是推20下，一個晚上大概推3到5次，也會拉啞鈴，因為能在室內做的運動就這些，啞鈴跟伏地挺身就是最好做的運動。

