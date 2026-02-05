王世堅自認難敵蔣萬安？黃暐瀚曝他拒選北市原因：民進黨改打這張牌

​2026大選進入熱身階段，民進黨台北市長人選遲未有定案，在潛在人選中，立委王世堅的呼聲不低，不過他本人受訪時多次向外表態不選，綠營北市長人選難產，引發基層擔憂。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，但綠營北市6區議員參選人中，已有5區掛出與王世堅的聯名海報，儼然已成綠營基層的「催票機」，但王世堅已表態不選，最終綠營可能改推這張牌。

針對台北市長人選，傳出有民進黨人士評估，認為王世堅是唯一能與現任台北市長蔣萬安一搏的人選，但王世堅日前則表示，他知道自己不會被徵詢，「也不願意被徵詢」，已經表明這樣的態度了，並推薦鄭麗君、黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜、綠委吳思瑤，稱讚他們都非常的適任。黃暐瀚表示，儘管王世堅一再強調沒有意願參選，也不可能被徵詢徵召，但台北市6區議員參選人中，已有5區掛出與王世堅的聯名海報，顯見王世堅雖不是母雞，但嚴然已是議員們的「催票機」。

​黃暐瀚說，民進黨台北市議員呂瀅瀅在他的廣播節目「暐瀚撞新聞」上透露，王世堅借她宣傳車上街拜票，車上播放王世堅錄製的宣傳帶，結果司機連開到眷村，都有小朋友跟隨，年輕人比讚，足以證明，王世堅是跨黨派、跨世代的政治明星，綠營小雞都很希望最後是由王世堅出馬代表參選台北市長。



​黃暐瀚直言，不過王世堅依舊沒有鬆口，自認無法贏過蔣萬安。黃暐瀚研判，行政院副院長鄭麗君被勸服的機率不低，最後可能是由鄭麗君出馬，代表民進黨選台北市長。​

