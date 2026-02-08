王世堅與子弟兵呂瀅瀅合體 赴永春市場拜票

台北市 / 綜合報導

把握假日衝刺選情，民進黨立委「王世堅」陪同子弟兵「呂瀅瀅」，前往永春黃昏市場拜票，受到攤商熱烈歡迎，不過有支持者關心，王世堅是否有意更進一步，角逐台北市長，對此，王世堅回應，行政院副院長「鄭麗君」才是第一人選。

立委(民)王世堅VS.支持者說：「拍個照好不好，好。」剛買完菜驚喜發現，民進黨立委王世堅就站在身邊，民眾興奮合影，立委(民)王世堅VS.支持者說：「很久沒有看到。」到永春黃昏市場拜票，短短一段路走走停停，受到攤商熱情歡迎，王世堅陪同初選新人呂瀅瀅掃街，大力推薦「堅系」子弟兵。

立委(民)王世堅說：「我們有4大派系但外加一個小派系，最小的派系，就是王世堅「堅系」。」為小雞拉抬選情，但也有民眾當場勸進，要他參選台北市長，立委(民)王世堅說：「我不敢，我再次強調我們台北市，民進黨優秀的人才太多了，最首要的第一的考量人選當然鄭麗君最適合。」

強調眼下任務是當好領頭羊，而在轉往「虎林市場」掃街時，巧遇同樣角逐松山信義區的國民黨議員擬參選人李明璇，立委(民)王世堅說：「民進黨唯一支持呂瀅瀅，國民黨最好的選擇李明璇。」送上「扶龍王」金句祝福，展現好交情，藍綠都加強陸戰節奏，民眾黨則著重選戰心法。

前民眾黨主席柯文哲說：「這個現場只有了不起200人，所以大家還是透過鏡頭了解你，所以你要對著這個鏡頭講話，而不是拿著手機這樣講。」民眾黨青年部，在新竹市舉辦「選戰實務培訓營」，由前民眾黨主席柯文哲，率領學員體驗街頭宣講，只是外界也高度關注，新竹市長高虹安是否恢復民眾黨籍。

前民眾黨主席柯文哲說：「最重要是要給市民朋友一個說，她有先回歸市政，恢復黨籍這個在現階段對她不是最重要的事情。」是否用無黨身分拚連任？為年底布局埋下伏筆。

