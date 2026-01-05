王世堅表態不選、吳思瑤是可敬對手？蔣萬安回應了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

九合一大選倒數327天，外界關注綠營台北市長人選，究竟是由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農出戰，亦或是明確表態不選的綠委王世堅，還是同黨立委吳思瑤上陣。對此，台北市長蔣萬安今（5）日表示，離選舉還有很長一段時間，會持續推動各項市政建設。





今早9時30分，蔣萬安前往台北市大同區行政中心，出席「市長與里長有約－大同區 」座談，並於會前短暫接受媒體堵訪。

蔣萬安接受媒體堵訪。（圖／民視新聞）

蔣萬安指出，一直以來大同區的各項建設都持續在進行，包括都市更新八箭、防災型都更與斯文二期終於完成簽約，從斯文三期至二期完成簽約，再到斯文一期持續整合跨過門檻，希望讓都更加速往前推進。

另，蔣萬安說，包含淡水河岸改造工程，市府也正如火如荼進行中，這是大同區里長非常關心、帶動整體發展的建設；同時，捷運六線齊發2.0、民生汐止線延伸至大稻埕，盼納入捷運路網，以及透過與多條捷運線連接轉乘，讓大同區過去是交通運輸的末端，現在成為重要交通節點。

此外，蔣萬安提到，聯醫中興院區醫療大樓的新建工程、里長很關心的大龍國小及雙連國小等校舍改建，都會藉由今天的座談會，持續聆聽里長的意見，在基層持續推動符合里民以及所有市民期待的各項建設。

記者追問，王世堅表態不選但是會幫忙，您是否覺得吳思瑤是可敬的對手？對此，蔣萬安說，「離選舉還有很長一段時間，我們今天持續在基層跟里長及所有地方領袖見面，持續聽取地方的意見，來推動各項市政建設，謝謝大家」。





