王世堅表態把立委當政治生涯最終站！ 曝民進黨北市長最強選將「還沒篩出來」

2026年台北市長選舉，民進黨將推派誰與現任市長蔣萬安對決，備受關注。針對在近期民調表現，立委王世堅民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，跟蔣差距最小。對此，王昨（10日）回應，自己是運氣好，民進黨還有很多優秀的人才並沒有被列入，比方說立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜、民進黨祕書長徐國勇都非常優秀；他並強調，「我一直把立法委員當作我政治生涯最後一站，我根本沒想到要去選台北市長」。

根據《TVBS》4日公布的台北市長民調顯示，除了已經向民進黨中央遞交參選意願書的前台北市黨部主委吳怡農，針對立法委員王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君及前基隆市長林右昌等潛在人選比較，無論民進黨推派誰參選，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安的支持度皆明顯較高，而王世堅仍是綠營人選中落後幅度最小的人選；但王世堅在年輕族群大幅領先蔣萬安。

王世堅昨出席中常會前受訪表示，自己是運氣好，被列入民調的人選之一，其實民進黨還有很多優秀的人才並沒有被列入，比方說莊瑞雄、高嘉瑜、徐國勇都非常優秀，絕對可以勝任首都台北市長人選，「我是運氣好，他們沒被列入，而我被列入去做民調的名單」。

王世堅續指，非常感謝也很珍惜很多民眾支持自己，他更感謝去（2024）年大選時，有十幾萬位選民，願意再給他一次回到立法院的機會，讓他能為國家、為社會做一點事及說一點話，這已經是這輩子最大的光榮，「所以我一直把立法委員當作我政治生涯最後一站，我根本沒想到要去選台北市長」，。

王世堅也提到，最主要每個黨都必須推最強的人出來，民進黨也是，每個黨不能到時候打輸，再來怪兵器不好，所以一定要想辦法派最強的，而「民進黨最強的人選還沒被篩選到」，但自己一直認為有好幾位「絕對比我強」。他並再次點名像莊瑞雄、高嘉瑜、徐國勇，還有行政院副院長鄭麗君也是非常適合，她才貌雙全、學養俱佳，只是目前尚未表態要參選，所以民調被隱藏起來，如果這幾位之後都被列入民調，相信就會分出勝負，「所以，我完全沒有參選市長的打算」。

而王世堅該番言論曝光後，不少網友也湧入入口網站Yahoo相關新聞底下留言，已有超過百則討論，熱門留言有「很聰明，當立委不用被質詢」、「我還是蠻欣賞王世堅的（綠營唯一）」、「聰明，絕對不打穩輸不贏的敗仗」、「我就是很欣賞有人堅守自己的職位，不會坐二望三，愧對選民的承諾」、「世堅情不想選就不要勉強他，要推出其他人」。

