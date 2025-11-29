即時中心／高睿鴻報導

面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.26兆）特別預算，用來強化我國國防。雖然此舉獲得大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，尤其在野黨不斷提出質疑、甚至反對意見，並要求總統，先為此前來國會專案報告。民進黨立委王世堅今（29）談及此事時，直言賴的想法合乎情理、意料之中；並且，也支持總統進一步說明，國家當前面對的困境。

受訪時，王世堅直言說：「賴總統提出這1.25兆的國防特別預算，其實是合乎請理、也是意料之中！」。他解釋，因為當前國際情勢確實有變化，美國身為自由世界龍頭，已經不只是要求台灣，同時也希望歐盟、日本、南韓、現在也包括台灣，這些自由世界的盟邦，都應提升國防預算。

快新聞／王世堅表態挺總統了！支持國情報告：1.25兆國防預算合乎情理

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

「我們面臨到的世局，已經有些不一樣了；如今兩岸緊張對峙、中共又多次恫嚇要來武統台灣，這樣的情況下，我們當然要進一步提升國防」，王世堅說。他續指，無論是賴清德執政、或是前總統蔡英文時期，都一直相信我們有必要保衛國家；而且，總統的職責本就是織國防外交、以及為兩岸政策做出大計。

不過，他進一步指出，雖然賴清德提出大方向，實際的金額、以及項目執行等實際狀況，確實必須由立法院監督，這是必然的；但總統本人，是否一定要為此來國會進行報告？王世堅表示，他個人認為，如果只是針對這1.25兆的細項，「那倒不必」，因為這是行政院的職責，應由後者掌握這些錢實際涵蓋的內容、釐清美軍交付武器的期程等。

但王世堅也說，他倒覺得總統可以來國會說明，我們的國家現在到底面臨怎樣的困境？畢竟有一些問題，確實是由總統的高度來敘說，可能更為恰當；當層級提高了，相信也更能喚起國人的注意。不過，無論如何，總統是否要前來國情報告，還是得先由立法院先召開院會、由大家一起做決定。

