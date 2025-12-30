王世堅表態挺20年老友陳亭妃 林俊憲掃街拜票

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委王世堅開金嗓，力挺20年老友「陳亭妃」，還送出巨大的勳章祝賀，而競選對手林俊憲，今(30)日一早也在眾多立委及議員的陪同下，積極掃街拜票，各自爭取支持，讓黨內初選持續升溫。

立委(民)王世堅說：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是實實在在堅定挺妃。」改編經典名曲沒出息，唱出挺妃金句，立委王世堅30日一早，再度公開表態挺妃。立委(民)王世堅說：「大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃。」

開金嗓聲援，替20年的老朋友站台，憲妃大戰烽火連天，面對外界對陳亭妃的質疑，王世堅也有話說。立委(民)王世堅說：「因為她的表現太好了，她也太受地方鄉親的歡迎，所以就會有這些莫名其妙的指涉、攻擊。」

立委(民)陳亭妃說：「而且我們用的就是一步一腳印，所代表的也是台南女兒的精神，選擇陳亭妃台南一路發。」送出一枚巨大的勳章，王世堅說這代表，陳亭妃從政27年來不斷被抹黑、攻擊，卻可以一路堅持到今天，是掛在她胸前的勳章，支持者。

林俊憲支持者說：「台南尚好，林俊憲，唯一支持，林俊憲。」鏡頭轉往台南，陳亭妃的競選對手林俊憲，30日一早就從下營出發，在立委賴惠員郭國文林宜瑾，和議長邱莉莉等人的陪同下，集結車隊勤掃街拜票。

立委(民)林俊憲說：「選舉應該就是把自己的優點展現出來，當然都會遇到各種狀況風風雨雨，我覺得我們大家應該都是要心平氣和來看待。」林俊憲強調會和支持者們，分進合擊一步一步，朝著台南的方向穩健前行，憲妃雙方各自爭取支持，倒數時刻替初選持續加溫。

