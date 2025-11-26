王世堅被徵召要發雞排 吳怡農：我不會加碼

▲王世堅日前接受專訪與主持人對賭發100份雞排，吳怡農打趣稱自己不會加碼。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 2026縣市長選舉逼近，民進黨選對會對艱困選區台北市將進行徵召，立委王世堅昨日接受專訪時與主持對賭，若自己被徵召將發送100份雞排。對此表態參選台北市長的吳怡農今（26）日打趣稱，自己是不會加碼請200份雞排的，而對於王世堅表示最推薦行政院副院長鄭麗君，「當然很希望委員有一天會支持我」。

王世堅昨日接受專訪與主持人對賭，若獲黨徵召將發送100份雞排，吳怡農打趣稱，自己是不會加碼請200份雞排的，也提及自己民調落後給王世堅，這部分還要再更努力，也強調自己在民調中是唯一公開表態有意願要爭取提名，所以包括王世堅、沈伯洋、鄭麗君與林右昌日後如果宣布投入選舉，最後民調會有怎樣的變化難以預測。

吳怡農說，因此現在唯一也是最重要的工作就是提高社會支持，透過更多的溝通，逐步把自己的市政藍圖跟我的市政規劃向社會大眾報告，讓更多人認識自己的主張，帶著台北市前進。

至於王世堅受訪首度表態最推薦鄭麗君，吳怡農說，提名跟徵召不是操之在自己，但是希望有一個更公開、理性且科學的選拔機制，當然很希望王世堅有一天能夠支持他，不管他支持誰，最強的後盾就是台北市民，所以接下來的時間就是努力所有市民溝通，跟大家報告自己的主張，並聽到大家生活上面臨到困難，一起來解決。

