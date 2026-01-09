王世堅被爆蹭「韓柯會」 韓國瑜還原過程：我主動邀約的

立法院長韓國瑜（左）9日表示，是他主動邀請王世堅與會，由於3人過去在台北市議會有機會共處一堂，所以才邀請王一同接待柯文哲（右）。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲9日下午將前往立法院，拜會立法院長韓國瑜。原傳出曾任台北市議員的民進黨立委王世堅主動表達欲一同參加會面，不過王世堅8日也透過臉書回應，表示是接到韓國瑜的電話邀請，而非主動要求。韓國瑜9日受訪時也還原過程，表示過往3人有機會在台北市議會共處一堂，所以主動邀約王世堅一同接待柯文哲，今天也有特別向王致意，他也願意接受。

柯文哲9日下午將與民眾黨立委陳昭姿、黃國昌等人一同拜會韓國瑜，不過8日下午有消息傳出，王世堅主動向韓國瑜表達，想要參加2人的敘舊，引發各界議論。王世堅在8日晚間也透過臉書回應，表示他的辦公室下午接到韓國瑜的電話邀請，而非他主動要求。為避免模糊焦點，他不會出席韓柯兩人的會面，也對韓國瑜致歉。

9日立法院院會後，韓國瑜也被問及邀約王世堅過程。韓證實，是他主動邀請王世堅與會，因為他認為王是個有情有義的人，台灣又是個人情味很濃的社會，由於他與王世堅、柯文哲3人，過去曾在台北市議會有機會共處一堂，所以當柯文哲要來拜訪時，他就想邀王世堅一起來接待。

韓國瑜也二度強調，是他主動邀請王世堅與會，而非王世堅要求，因此今天院會時也有特別向王致意，表達造成困擾相當不好意思，而王也願意接受。

