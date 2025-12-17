王世堅被貓嚇到弄傷額頭！自曝運動習慣：每天都做「伏地挺身、拉啞鈴」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨立委王世堅今（17）日如期出席黨中央中常會。不過，他額頭左側被發現貼著膚色OK蹦，疑似被家中貓咪抓傷，引起媒體關注。對此，王世堅會前分享，他養的貓趁他在做伏地挺身時，跳到他肩上害他嚇到，才不小心弄傷的，因為貓咪也被他的反應嚇到，所以他不僅沒罵貓，反而還跟他們道歉。

王世堅分享，他平常會做伏地挺身、拉啞鈴，但不會太勉強自己。（許詠晴攝）

民進黨下午舉辦中常會，王世堅會前受訪時被媒體關心傷口，他解釋，他家裡的兩隻貓咪都很活潑，家裡地上也都是他們的小玩具，當在他做伏地挺身，有隻突然跳到他肩膀上，害他嚇了一跳，不小心往下撞到牠，但沒有什麼大礙。

媒體追問，被嚇到後有罵貓咪嗎？王世堅笑回，「我疼愛我們這兩隻貓咪，就像疼愛我自己女兒一樣， 我還跟牠們道歉，因為我被牠們嚇到，牠們同時看我那個反應，牠們也嚇到 。 」

王世堅也分享，他每天都會做伏地挺身，但不會太勉強自己，一個晚上大概推3到5次，一次大概就是推20下，平時也會拉啞鈴，因為能在室內做的運動就這些，啞鈴跟伏地挺身就是最好做的運動。

王世堅平常就會在Threads上分享與家中貓咪的互動，他曾經發文透露，他剛開始養貓時，家裹的木製家具、皮革沙發，都佈滿貓抓痕跡、無一完好，看到這景象他會抓狂、無法想像，但現在他是甘之如飴，有貓真好！

王世堅說，他疼愛兩隻貓咪，就像疼愛自己女兒一樣。（取自王世堅Threads）

