王世堅被點名參選桃園市長 本人親回：這榮耀已足夠寫進祖譜！

要聞中心／綜合報導

民進黨2026年桃園市長選舉布局出現新變數，有媒體報導指民進黨立委王世堅被視為「奇兵」人選。對此，王世堅18日在立法院回應媒體詢問時明確表示，自己「完全沒有這樣想」，並認為蔡其昌更為合適。

王世堅。（圖／中天新聞）

《上報》日前報導，民進黨內部有幕僚表示，在桃園市長選戰中，「從從容容」爆紅的王世堅可被視為出戰的「奇兵」人選。報導還提及，若民進黨大膽出牌，讓綠委蔡其昌出戰桃園，也會有類似王世堅的效果，對民進黨2026年大局都是加分。

廣告 廣告

面對這樣的傳聞，王世堅18日在立法院接受媒體聯訪時笑著回應：「蔡其昌很合適，但我不是，我完全沒有這樣想。」他進一步表示：「我能回到立法院這已經是最大光榮，回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，這一點已經可以寫到祖譜裡面，所以我不敢奢望，謝謝。」

張善政。（圖／桃園市府）

2026年桃園市長選戰藍綠陣營布局逐漸浮現，藍營以現任市長張善政競選連任機會最高。民進黨方面至今人選未定，目前被點名的包括總統府副祕書長何志偉、綠委王義川，現在又增添了王世堅與蔡其昌的傳聞。

針對先前傳出「只做一屆」的說法，現年71歲的張善政已明確澄清：「我從來沒說過只做一任！」他更幽默引用美國總統雷根競選時的名言：「我不會因為對手年紀輕就攻擊他！」並重申若市民支持，當然會爭取連任。

延伸閱讀

影/傳綠想派林佳龍選桃園市長 黃揚明示警恐兩頭空：有人想要外交部長位子

影/「從從容容」統戰大陸？王世堅：統一次就好「文雅的挑釁」

影/王世堅回應陸艦排字「從從容容、游刃有餘」：兩岸要交流、不要兵戎相見