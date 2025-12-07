王世堅要上擂台了？ 嗆簽生死狀決鬥！游智彬正式接戰

新黨副秘書長游智彬因不滿賴政府1.25兆元國防特別預算案，前往民進黨中央拋衛生紙抗議，與民進黨立委王世堅發生衝突。王世堅當場放話「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」，要求簽生死狀對決。對此，游智彬6日晚間宣布已簽下免責聲明書，預計27日在拳願擂台正式應戰。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

事件起因於民進黨秘書長徐國勇針對國防預算案質疑回應「不能上完廁所才買衛生紙」，引發游智彬3日帶著衛生紙現身民進黨中央，拋衛生紙抗議並高呼「民進黨執政落賽」，要求賴政府與徐國勇拿衛生紙擦屁股。當時王世堅在場受訪，游智彬隔街嗆聲王世堅沒出息。

廣告 廣告

游智彬日前赴民進黨中央丟衛生紙遭王世堅嗆簽「生死狀」。（圖／游智彬臉書）

王世堅當場氣得回擊「有膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？」王世堅更放話嗆聲「我隨時擺好擂台」，要游智彬找個地方把生死狀簽一簽，強調「在那邊亂吆喝，我不吃他這一套」。

游智彬6日在社群平台轉發娛樂性拳賽主辦單位拳願的照片，「游智彬決定接受王世堅挑戰。生死狀簽下去了！」並透露自己已簽下免責聲明書，正式接戰王世堅，預計27日登上拳願擂台。

延伸閱讀

柯文哲喊別再讓3%或6%？ 鄭麗文：藍白合以誠意善意選人才

小紅書遭禁下個是TikTok？鄭麗文嗆綠「數位戒嚴」反民主

柯文哲喊藍白合不要再讓3%或6% 鄭麗文：會用最大誠意和善意