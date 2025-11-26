王世堅要選台北市長了？談對賭百份雞排：主持人提的

2026民進黨台北市長選戰人選備受關注，其中民進黨立委王世堅多次被點名，不過他本人戰意不高，日前他上政論節目，還與主持人對賭，「如果民進黨徵召他參選台北市長，他就認輸發100份雞排」。有鑑於王世堅過往在政壇「逢賭必輸」，也被解讀是否參戰機率大增。對此，王世堅今（26）日直言，當下沒想那麼多，是主持人臨時提起的。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅日前陪同兩位市議員候選人參加《人生逍姚遊》節目，談到台北市長選戰人選時，他與主持人姚惠珍對賭雞排，如果民進黨徵召王世堅參選台北市長，王將認輸發放100份雞排；但如果民進黨沒徵召王世堅，姚則認輸，也會發放100份雞排。

王世堅過往在政壇的賭注輸多贏少，因此不少人解讀這個打賭，會不會讓他代表綠營出征台北市長機率大增。對此，王世堅今天在立法院受訪說明，王世堅說明，如果民進黨徵召他參選台北市長，他將發送100份雞排，當下他沒有想那麼多，是為了上節目推薦兩位很優秀的青年，打賭則是主持人臨時提起的，這跟運氣什麼的都無關。

行政院副院長鄭麗君。（圖／擷取自行政院YT）

近日頻頻被問到是否參戰台北市長，王世堅除了婉拒也推薦了不少人選，今天他的推薦名單再加上行政院副院長鄭麗君，王世堅大讚鄭，學養俱佳、才貌雙全，他也提到，鄭麗君不但能力強，還懂得如何溝通與說明政策，像這次交涉關稅的議題，自己曾兩度到行政院聽她的說明，內容詳盡完整，並不會因為外界誤解或輿論壓力，而將不該公開的、或仍在談判中的外交機密一股腦地說出來，認為她是一個非常好的國之棟梁。

