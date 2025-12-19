王世堅評施政「斷奶了」 蔣萬安反祝他額頭「早日康復」

王世堅稱讚蔣萬安施政「斷奶了」，蔣萬安笑回，「我看到世堅委員最近額頭受傷，祝他早日康復。」（張珈瑄攝）

各黨已開始佈局明年底市長選戰，民進黨立委王世堅被外界猜測會被民進黨徵召參選下一屆台北市長。王世堅談及台北市長蔣萬安施政表現，他說，近3年市政只能以「中規中矩」形容，缺乏亮點，更笑說蔣萬安如今已經「斷奶了」。蔣萬安19日出席活動表示，看到王世堅最近額頭受傷，祝王世堅早日康復。

蔣萬安今天出席「南港區南港機廠社會住宅視察暨2區統包工程開工典禮」，被問及王世堅說他施政中規中矩，但是有稱讚脫離長輩的依賴。蔣萬安笑回，「我看到世堅委員最近額頭受傷，祝他早日康復。」

