王世堅評蔣萬安施政「斷奶了」 笑談鄭麗文紅統期盼：不要暴殄天物

王世堅（右圖）評論蔣萬安近3年施政「中規中矩」。（資料畫面）

民進黨立委王世堅今天（17日）在網路節目《人生消姚遊》，被問到是否參選台北市長，重申能重回立法院已是人生最大的光榮，黨內人才濟濟「輪不到我」；他評論蔣萬安近3年的台北市政「中規中矩」，犀利點出蔣剛上任時還很依賴老一輩的市政老師輔佐，之後就「斷奶了」，認為若要攻破蔣萬安，就要靠國民黨主席鄭麗文，「希望我們民進黨不要暴殄天物」。

王世堅雖然已經多次表態不會參選台北市長，仍不斷被各界探詢意願，他在節目自承對政治沒有什麼企圖心，認為目前能夠受到社會多數民眾支持，重回立法院為台灣人說話做事，已經是他人生最大的光榮，「可以寫進族譜了」；並提到民進黨內人才濟濟，比如鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄和高嘉瑜等人，從學歷經歷來看，都是很好的人選，「所以我是認為說，這個輪不到我」。

至於尋求連任的蔣萬安，王世堅形容「非同小可」，是國民黨的儲君、國民黨少康中心的少主，加上他的父祖輩都是「蔣總統」，未來極可能挾著在台北市的聲勢，大舉進攻中央，他感慨：「從我們小時候稱呼蔣總統，學生時代稱呼蔣總統，到我們老了快退休了，竟然又回復蔣總統，這個就是他們祖孫三代之間跨世代的共識，多數國民黨的支持者也是這麼期望著。」

王世堅分析，國民黨沒有在中央執政，所以會塑造蔣萬安是「孤臣孽子」，讓他變成百毒不侵，除非民進黨有能人異士才能破解，也認為蔣近3年的台北市政，只能用「中規中矩」形容，沒差錯但也沒有太大的亮點；還點出蔣剛上任時依賴性較強，靠著老一輩的市政老師輔佐，容易出現舉棋不定的狀況，但7、8個月後就「斷奶了」。

王世堅認為要攻破蔣萬安，破口可能是國民黨主席鄭麗文，讚美鄭麗文個人是很優秀的，但因為她帶著強烈的對紅色中國的期盼，還說感謝老天送給民進黨這麼好的在野黨主席，「所以我希望我們民進黨不要暴殄天物，我們要好好的運用」。





