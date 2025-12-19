王世堅評「斷奶了」市政中規中矩 蔣萬安：他額頭受傷祝早日康復

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委王世堅被視為可能代表民進黨參選台北市長的人選之一，身為「蔣師」的他近日評論台北市長蔣萬安，說蔣萬安市政「中規中矩」，剛上任時還依賴市政老師，但7、8個月後就「斷奶了！」對此，蔣萬安今（19）日則是關心起王世堅的傷勢，祝福王世堅早日康復。

王世堅17日出席民進黨中常會時，被發現頭上貼著OK繃，他受訪時分享自己掛彩的原因，原來是在家做伏地挺身時，愛貓跳到他肩膀上，他嚇了一跳就往下撞到貓的玩具，所以「頭殼幾康（頭殼一個洞）」。

廣告 廣告

而王世堅近日評論蔣萬安時稱，蔣萬安是國民黨的儲君、少康中興的少主，加上祖父跟曾祖父都是蔣總統，他認為，蔣萬安未來定位不只是首都台北市長，會挾著台北市的聲勢大舉進攻中央。

王世堅還說，蔣萬安近3年台北市政是「中規中矩」，沒有出大錯，也沒有太大亮點，一開始剛上任時還有半依賴性，老一輩派了好的市政老師、「太子少保」來輔佐，當時蔣萬安比較有依賴性，過了7、8個月就好很多，「就斷奶了！」

蔣萬安今天上午出席南港區南港機廠社會住宅視察暨2區統包工程開工典禮，會前被記者問到王世堅的評論。他回應，「我看到世堅委員最近額頭受傷，祝他早日康復」。

此外，雙城論壇12月27、28日就要登場，蔣萬安表示，相關行程細節還在做最後確認，希望這次相關市政交流、行程參訪能夠一切順利且有所收穫，相關細節還在做最後確認，確定了會跟大家報告。

更多三立新聞網報導

蔣萬安雙城論壇前先表態反台獨？陸委會：希望城市交流聚焦市政議題

台北購物抽1千萬現金、台積電股票 蔣萬安嗨喊：我抽中就生四寶、五寶

議會要求說明442億分配款！蔣萬安給「1張A4」 律師看傻：班費收支表？

搶看輝達總部！蔣萬安：北士科是全球AI心臟！再蓋超級堤防、社宅500戶

