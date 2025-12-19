王世堅評「斷奶了」 蔣萬安用這句話回應

▲台北市長蔣萬安出席南港區南港機廠社會住宅視察暨2區統包工程開工典禮。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選戰綠營誰出來挑戰現任市長蔣萬安還未明朗，立委王世堅被視為可能代表民進黨參選台北市長人選之一，王世堅近日評論台北市長蔣萬安時，說蔣萬安市政「中規中矩」，剛上任時還依賴市政老師，但過了7、8個月後就「斷奶了！」對此，蔣萬安今（19）日則是關心起王世堅額頭的傷勢，祝福王世堅早日康復。

蔣萬安今天上午出席南港區南港機廠社會住宅視察暨2區統包工程開工典禮，會前聯訪被記者問到王世堅的評論。蔣萬安回應說，「我看到世堅委員最近額頭受傷，祝他早日康復」。

針對台北上海雙城論壇12月27、28日就要在上海登場，蔣萬安回應表示，相關行程細節還在做最後確認，希望這次相關市政交流、行程參訪能夠一切順利，而且有所收穫，相關細節還在做最後確認，確定了會跟大家報告。

