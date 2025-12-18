王世堅說重話！暗批不副署「戰狼式硬幹」 Cheap解讀3意涵：民進黨內良心

行政院長卓榮泰日前宣布對再修版財劃法不副署，民進黨立委王世堅則有不同看法，他在受訪時表示，如果政治都是往小處著眼、意氣之爭的話，就會犯很大的毛病，只見針孔不見山洞，奉勸賴政府所持的執政立場。對此，百萬網紅Cheap發文解讀背後意涵表示，王世堅說了「重話」，雖礙於黨籍立委身分講得隱諱，但實質批評黨內「戰狼式的硬幹玩法」，最終會把國家和民進黨這艘船弄沉。

針對卓榮泰宣布不副署財劃法，王世堅在日前中常會後受訪表示，他身為執政黨立委，黨怎麼決定，他就遵守，但他個人有不同的看法：執政有幾個原則，例如抓大放小，如果政治都是往小處著眼、意氣之爭的話，就會犯很大的毛病，只見針孔不見山洞；但他既然沒有發表看法，只能接受黨的安排，希望未來能夠有所改變。

不副署財劃法 王世堅話中有話暗批黨內 「硬幹 」

對此，Cheap解讀，他認為，「堅哥其實說了重話」，但礙於是黨籍立委，講得很隱諱。簡單說王世堅哥逆風認為，「你們現在這種戰狼式的硬幹玩法，最後會把這艘船（國家/民進黨）給弄沉」。

Cheap也點出王世堅受訪這番話的3個關鍵論點。第一，船如果沈了，船長（執政黨）是要負最大責任的，沒辦法怪乘客（在野黨/人民），現在是民進黨執政、國家空轉、預算不過、政局動盪，帳最後都會算在執政黨頭上。跟在野黨玩「焦土戰」，贏了面子，吵架贏了、網路大順風，但會輸了裡子，施政成績掛蛋，等到2026、2028，民眾不會管藍白有多野蠻，只會記得「民進黨執政這幾年很亂」。



Cheap說，第二，抓大放小，現在黨的政策是寸土不讓，覆議、釋憲、罷免、不副署，所有怪招都要拿出來，跟藍白拚到底，但王世堅認為要務實點，執政者要有高度，要懂得「委曲求全」，有些法案，如財劃法雖然不滿意，但不是「動搖國本」的大事，他說不是針孔與山洞的差別，與其為了這個卡死整個國家，不如退一步海闊天空，讓政務能推動。Cheap也附帶提到「連老柯都說：沒有不副署的空間」，意思就是「該簽就是要簽啦」。

大讚王世堅真男人 Cheap：當烏鴉 心臟要大、 口袋要深 ​

Cheap指出，第三，王世堅說「不要意氣之爭」、「不要只看針孔」，其實就是在暗示，現在黨團的決策被少數人的「鬥爭思維」綁架了他希望黨中央，上面那個人能聽聽不同的聲音。



Cheap認為，「堅哥是真男人」，王世堅確實是民進黨內良心，敢說「人話」，不講「官話」、扮演「烏鴉」而非「喜鵲」。黨內一堆馬屁精，當全黨上下為了辯護政策硬拗、指鹿為馬時，他總是敢跳出來說「是就是，非就非」，像是林智堅論文、反對大罷免、反對禁抖音、小紅書，難怪不只中間選民，甚至在中國都很受歡迎。

「當烏鴉心臟要夠大」。Cheap說，前綠委高嘉瑜以前也是這種人，但政治素人出身，沒有龐大的家族金援，一旦黨中央斷糧、側翼圍剿，她就直接掰掰，現在乖乖地。而王世堅是什麼人？民進黨大金主、民進黨的房東，從政只是為了「理念」，當一個政治人物「不求官、不缺錢」時，那他就是無敵的了。敢說真話，要嘛心臟要夠大，要嘛口袋要夠深，而王世堅剛好兩者都有。

