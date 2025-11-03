王世堅變博士啦！唱〈沒出息〉學生嗨翻 喊受之點滴、湧泉以報

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨立委王世堅在議會質詢時的金句「本來應該從從容容，游刃有餘；現在是匆匆忙忙，連滾帶爬」成為網路迷因，甚至被中國網民改編為神曲〈沒出息〉而爆紅。王世堅11月1日出席國立台北科技大學校慶時，更是直接應學生邀請，拿起麥克風高唱〈沒出息〉，讓學生又驚又喜，歡呼聲不斷。





北科大校長王錫福於11月1日校慶當天，代表頒授名譽博士予王世堅、總統府資政顏志發及香港泰山企業董事長林添茂，表彰他們對校務發展、社會公益等領域的卓越貢獻。

王世堅獲頒北科大名譽博士，並發表感言。（圖／民視新聞）

王世堅進入政壇前曾任日成營造董事長，1998年起投入第8屆台北市議員選舉，曾連任多屆議員，並擔任第6屆立委，去（2024）年1月擊敗對手、國民黨台北市議員游淑慧再次當選第11屆立委，他在稅制改革、防制詐騙與人本交通等領域有傑出貢獻，且對北科大校務發展盡心盡力，因此獲頒名譽博士。

王世堅致詞時表示，這是他從政這20年以來最光榮的一天，他僅是幫了北科大一個小忙，但是校方卻給了自己如此大的回報，而人性與品德最高的境界就是「受之點滴，湧泉以報」；王並重申，他只是盡了一點力氣、幫了一點小忙，卻獲得北科大的「湧泉以報」。

他說，寄望北科大的各位同學們，受到學校給予的教育及訓練，「我們『受之點滴』，但是未來我們畢業進到社會後要『湧泉以報』，報答學校及國家，並且貢獻世界」。





