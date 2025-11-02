王世堅質詢死刑執行：照這進度我們都會先死！直指實質廢死

圖:立法院IVOD 立法院31日進行院會質詢，民進黨立委王世堅針對死刑執行問題向法務部提出尖銳質疑。王世堅表示, 目前有36位死刑定讞者尚在最高檢察署審查中, 但卓榮泰院長上任一年半以來僅執行一位,照此進度「可能我們在場的人都作古了, 這36位還沒執行完, 我們會死得比他們早」。

王世堅強調，90%民眾支持依法執行死刑，若政府不公正執法將動搖法治根基。他批評「如果政府不公正執行死刑，還在慷被害人之慨、陪著假仁假義的人戴偽面具，法治社會會崩解」。他指出「只有被害人跟家屬有原諒的權利, 其他人尤其政府,我們沒有原諒的權利,我們就公正執法就好」,批評政府不應慷被害人之慨。

廣告 廣告

針對精神鑒定常成為脫罪工具的現象,王世堅提出質疑:「就算兇手真的精神障礙、心智缺陷,人家就活該倒楣被他殺嗎?有精神障礙不會去住精神病院嗎? 他家屬沒有責任應該把他們管好嗎?」他預測死刑犯下一步可能集體拒絕再次精神鑒定, 建議應採取強制鑒定。

法務部長回應表示,依法執行、依法判決,執法人員必須依照法律規定辦理。但王世堅三度表示「我還是聽不懂你執行不執行」,質疑部長回答不夠直接。最後他判讀部長鄭銘謙立場「表面上沒廢死,其實在你心裡面已經廢死了」,要求會後提供36位死刑犯審查進度的具體書面答覆, 依照憲判四大要件詳細說明。

更多品觀點報導

王世堅質詢金管會：土銀貸款協助建商炒房 改善不力成「幫兇」

光電能載舟也能覆舟 對生態的影響不容輕忽

