王世堅質詢金管會：土銀貸款協助建商炒房 改善不力成「幫兇」

立法委員王世堅今日在立法院質詢金管會主委彭金隆，針對土地銀行在不動產貸款監管上的失職進行嚴厲批評。

根據王世堅提供的數據，土地銀行在前年底不動產貸款總額高達1兆4,805億元，其中18個月未動工的貸款達1,173億元。這類未動工貸款違反中央銀行規定，反映建商涉嫌炒地皮行為。金管會要求改善後，土銀至今仍保留802億元未妥善處理，改善率僅三成，形成7成資金持續流向可疑項目。

王世堅強調，這與台灣銀行的表現形成鮮明對比。台銀同樣在被要求改善後，將18個月未動工貸款從142億元降至38億元，改善率達七成。兩家銀行都是100%官股、都受金管會及財政部的嚴密監管，執行成效卻相差懸殊。

王世堅痛批：「土地銀行號稱專業的土地銀行，竟然淪為幫建商炒房的共謀者。」他指出，這形同「上有命令下有對策」，違反政府政策卻未遭實質懲罰。王世堅要求彭主委立即交辦，並請財政部長莊翔安協助查察，限定土銀在一定時間內給出具體改善方案。

彭金隆回應，將返回與財政部、央行研商此事，並向委員後續報告。王世堅則表示，政府必須積極辦理，才能對得起民眾的信任。

