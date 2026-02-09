王世堅赴台中幫「英系」小雞站台！ 笑「我雄性非母雞」

王世堅去台中幫英系小雞站台。（圖／東森新聞）





民進黨立委王世堅，帶著高人氣南北跑，為各地選戰助陣。這回他到台中帶著「英系」小雞登記，被媒體問到是否有意擴大他的「堅系」？王世堅立刻否認，笑稱堅系是開玩笑，若英系需要幫忙，他隨傳隨到。對於外界認為他儼然是綠營的母雞，王世堅笑說自己是雄性，絕非母雞。

去台中幫英系小雞站台，只有王世堅一人的堅系，現在要擴大派系了嗎？立委（民）王世堅：「這個問題有點挑撥離間，其實根本沒有堅系，我是開玩笑。」

王世堅嘴上說開玩笑，但外界看，他可是站在台中英連線團員的正中間！只見王世堅推給一旁莊瑞雄。

立委（民）王世堅：「我個人從政的理念，我一向就是獨來獨往，所以我半開玩笑的說，我是民進黨最小的派系，王世堅堅系，就是一個人的派系，只要用得到我的地方，我隨時接受。我們英系召集人莊瑞雄，他的召集我一定隨傳隨到。」

不過王世堅的英系好友莊瑞雄搶著說明，認為應該換個解釋。立委（民）莊瑞雄：「王世堅答得不好，我來幫他答一下，我常常在講說，被打的時候、打不死的時候，你就是堅系；兄弟姊妹大家有難，需要幫忙的時候，你就是英系。」

但是這回到台中，也代表王世堅的人氣已經外溢到其他縣市，在各界看來，頗具綠營母雞的架式。立委（民）王世堅：「我再一次強調，我是雄性喔，我絕對不是母雞，我絕對不是母雞，我沒有那個資格。」

王世堅南北跑，也多次帶台北的小雞登記，不過綠營台北市長人選，誰才是真正母雞，一切未定。

立委（民）王義川：「台北市長候選人一定下去之後，這個隊伍一出現，就會決定我們首都，我們北北基桃首都圈的結果。所以我想這件事情，就交給賴清德主席跟選對會去傷腦筋。」

王世堅帶著高人氣，助陣英系小雞，儘管他自嘲不是大母雞，但在某些綠營參選人的眼中，他已是最強的吸票機。

