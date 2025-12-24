王世堅轟廢死聯盟「集體虛偽、假仁假義」 直呼：只有被害人有原諒的權利

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

捷運台北車站、中山商圈日前發生隨機攻擊事件，兇嫌張文雖在犯案後墜樓身亡，但廢死臉盟卻發文喊話「停止執行死刑」，引發熱議。對此，民進黨立委王世堅今（24）日不忍痛批，廢死就是集體的虛偽，殺人償命是千古不變的定律，只有被害人有原諒的權利，第三者不要在那邊假仁假義。

王世堅強調，只有被害人有原諒的權利，第三者不要在那邊假仁假義，干你何事？（許詠晴攝）

民進黨今日下午召開中執會。王世堅會前受訪表示，嚴格執行死刑，不要廢死，跟錯假冤案是兩回事，過去20年36 位未槍斃的死刑犯，哪一位不是罪大惡極、無可救藥？所有事證都非常清楚，還有他們的自白書。

廣告 廣告

王世堅認為，罪大惡極就是死刑，目的是還被害者公道，殺人償命是千古不變的定律，如果一再縱容死刑犯，反而會讓法治崩解，人民會認為「你就把武器權還給我們人民嘛，人手一槍、人手一刀」，當家人、朋友受殘害時，自己去討回來，這樣法治不就崩解了？

王世堅強調，只有被害人有原諒的權利，第三者不要在那邊假仁假義，干你何事？身為法治社會的成員就應該支持法治，說三道四幹什麼？用廢死來凸顯自己的假仁假義嗎？「廢死就是集體的虛偽」，社會很清醒，絕大多數民眾不會陷入集體的虛偽。

王世堅說，法律為各自國家的人民服務，北歐有一兩個國家主張廢死，那是他們，台灣超過2000萬人民都認為不能廢死，並覺得國家現在法治的敗壞，就是來自死刑遲遲不執行，當然大家會喪失信心，所以極少數不符的人，拜託請移民到廢死的國家，「你就去當他們國的國民就好」。

至於先前質詢卓榮泰時曾反應「死刑執行率太低」。王世堅表示，1年半只執行一位，還有36位未執行，照這個速度，等在場的人都做古了，這36位還沒有執行完畢，這對嗎？執行死刑是法務部的責任，雖然釋憲後有四大障礙，但36位符合的就應該執行，有疑慮的就趕快補足，所以應該把這件事簡單化，維護法治尊嚴，同時還給被害人公道，「只有被害人跟被害人家屬才有原諒的權利，其他人請不要慷被害人之慨。」

更多FTNN新聞網報導

民進黨選對會拍板2026彰化縣徵召陳素月 下午提名記者會因「1219隨機攻擊案」取消

王世堅被貓嚇到弄傷額頭！自曝運動習慣：每天都做「伏地挺身、拉啞鈴」

「蔣萬安連任如探囊取物！」王世堅稱稍安勿躁：民進黨還在忙其他

