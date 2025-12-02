王世堅進校園引暴動！嗆學生「沒出息」爆笑對話流出

四季線上／陳軒泓 報導

立委王世堅近日前往台北海洋科技大學（台北海大）進行校園巡禮，自從「沒出息」金句席捲全台後，王世堅進場就引發全校學生暴動，用無比大的尖叫聲熱情歡迎，連教師主任也放下矜持排隊等合照，還有寵物系學生集體抱著小狗狂奔搶合照，王世堅也毫不猶豫抱起小狗合影，他笑說：「我雖然是貓奴，但這隻狗狗實在太可愛，忍不住！」

王世堅前往台北海大校園巡禮（圖／台北海大提供）

巡禮全程7小時，王世堅親切與所有大學生互動，甚至擠在高樓層走廊與學生們合唱「沒出息」，場面相當熱鬧，王世堅也不忘調侃學生：「打鐘了，再不去上課的話，就真的會沒出息囉！」此話一出笑翻大家，另有許多媒體看到同學分享互動影片在Threads上，都搶著留言希望可以轉發刊登。

廣告 廣告

王世堅抱狗狗拍照（圖／台北海大提供）

王世堅作為台北海大校務顧問，與學校董事長林世宗在台北市議會是老同事，二人憑藉多年的良好交情，深入探討如何為台灣的教育與產業發展注入新活力。大倉久和飯店陳珍隆董事長則以其長期投身公益的精神，與林世宗董事長在教育領域的奉獻相呼應，促成了這次的三方合作會議，三位大咖齊聚，共同打造產官學的合作典範，會後王世堅送上「未完待續」四字作為結尾，期待產官學三方的合作，為台灣開創新高峰。

王世堅推進產官學合作（圖／台北海大提供）

【看更多】

白冰冰翻唱〈沒出息〉超嗆惹網笑！ 自曝欣賞王世堅：滿喜歡他的

胡釋安變裝修工人！見徐新洋「釘槍射臉」嚇傻 意外傷勢曝光

炎亞綸飛泰國宣布回歸「一身分」 再曝生涯新挑戰：沒有放棄自己

【精選推薦】《超級冰冰Show》蕭煌奇、白冰冰閒聊突唱〈沒出息〉笑翻▶️精彩回顧





更多四季線上報導

白冰冰翻唱〈沒出息〉超嗆惹網笑！ 自曝欣賞王世堅：滿喜歡他的

程雅晨《好運來》偷虐「小麻吉」報應來了？童星蕭晴曦「做這一事」她嚇傻大叫

民視新戲《豆腐媽媽》即將上檔！網友敲碗錦雯加入演出 本人「21字」回應了