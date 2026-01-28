政治中心／林靜、鍾能銘、廖文璞 台北報導

民進黨誰來挑戰首都市長，近來賈永婕、王世堅和鄭麗君都被點名，國民黨台北市黨部主委戴錫欽則評估，關稅談判有成的鄭麗君，對蔣萬安最有威脅性！前立委高嘉瑜則表示，王世堅容易心軟，拜託他一定願意！而最新民調顯示，若以卓榮泰、鄭麗君和王世堅對比蔣萬安，王世堅的支持度最高。

立委（民）王世堅vs.記者：「委員這是什麼啊這是什麼，委員你要講春聯嗎要發給誰。」

拿著自己的春聯到民進黨中央，人氣王王世堅所到之處都是焦點，近來他頻被點名可挾高人氣參戰北市，如今一份媒體最新民調顯示，他確實在綠營人選中、支持度最高。

廣告 廣告

立委（民）王世堅：「不可置信啊怎麼可能，卓院長鄭麗君副院長，他們都是學養俱佳，都是才德兼備，而且他們學資歷都很完整。」

王世堅選北市支持度"民調居冠" 戴錫欽評估:鄭麗君最具威脅

王世堅選北市支持度"民調居冠" 戴錫欽評估:鄭麗君最具威脅（圖／民視新聞）王世堅一臉不敢相信，不過根據震傳媒民調，在對比式部分，若拿行政院長卓榮泰對比蔣萬安的支持率，為24%比62.7%，改成副院長鄭麗君出戰，對比蔣萬安支持率則為27.4%比60.4%、雙方差距縮減，不過若換成王世堅對比，支持率則是32.7%比50.2%，在綠營戰將中確實最有勝算。王世堅好友高嘉瑜也點名，認為由堅哥對戰蔣萬安，不是沒機會。

前立委高嘉瑜：「我覺得堅哥他這個人，就是很容易心軟，也很為台灣著想，所以他如果覺得說真的非他不可，有機會為台北市民做更多，如果大家真的都有這個期待，最後我覺得大家去求他拜託他，他一定會願意的啦。」

立委（民）王世堅：「我倒是覺得嘉瑜才是真的適合的，跟蔣萬安就是美女挑戰俊男，本身就是一個很好的話題，她個人拜託我什麼事，我個人是一定會幫忙，但這個是這麼大的選戰，她個人拜託我，我不能答應就算答應也沒用。」

王世堅不點頭，綠營還在點兵點將階段，不過關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君，近來呼聲越來越高，就連藍營也評估，她威脅性高。

王世堅選北市支持度"民調居冠" 戴錫欽評估:鄭麗君最具威脅

王世堅選北市支持度"民調居冠" 戴錫欽評估:鄭麗君最具威脅（圖／民視新聞）國民黨台北市黨部主委戴錫欽：「如果民進黨不只是想要守住基本盤，甚至要減低萬安的外溢效應的話，那我覺得鄭麗君就是最好的選擇，也是對萬安最有威脅的人，因為鄭麗君的形象跟這次關稅談判，對綠營來講或中間選民或產業界來講，我覺得這些相關訴求，會比卓榮泰我剛剛講的，回到藍綠對立的基本盤，會更來的值得我們關注。」

但鄭麗君近來被問到，都說是考古題、依然沒規劃。要她披戰袍，恐怕綠營內部還得努力勸進。

原文出處：王世堅選北市支持度"民調居冠" 戴錫欽評估:鄭麗君最具威脅

更多民視新聞報導

翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長

睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人

多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽

