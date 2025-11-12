王世堅選台北市長會很火熱！黃暐瀚：「這人」最後戰蔣萬安的機會不低
政治中心／劉宇鈞報導
2026台北市長選戰各界關注！媒體人黃暐瀚分析，倘若是民進黨立委王世堅出戰現任市長蔣萬安，整個局面會很火熱，但王的參選機率低，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農是唯一一個有提參選意願書的，只要民調不到太差，最後是吳戰蔣的機率並不低。
媒體人黃暐瀚11日在節目上表示，王世堅近期稱蔣萬安95%會贏，王身為可能的選將，這樣的說法，民進黨內可能也會有些壓力，如果客觀來說，把政治選將的角色抽開，大眾其實認為蔣連任的機會很高。
黃暐瀚提到，王世堅已經講過很多次，家中是228的受難家屬，自己不要輸給蔣家後代、過不去這關，王的話都講到這裡了，所以參選機率極低，但王的民調應該不會低，王屬於「現象級」的政治人物，年輕人對王的熟悉度非常高，所以在這種狀況下，王如果來選會很火熱。
黃暐瀚指出，王世堅若真來選台北市長，而且選戰打得風風火火，國民黨可能就要將部份重兵從台南、高雄移防回北部，對民進黨不是壞事，但王很清楚，自己不是黨內的當紅炸子雞，再綜合各種因素，目前王參選的機率就突然有點戛然而止。
黃暐瀚強調，民進黨的小雞們都很關心最終會是誰來選市長，吳怡農是唯一一個有提意願書的，但吳的民調要比王世堅高是不太容易，但只要不到太差，加上其他人還沒有意願，最後是吳戰蔣萬安的機率「我覺得並不低」。
