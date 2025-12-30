王世堅酸：鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物

民進黨立委王世堅（左）今日表示，國家大難臨頭時，朝野黨主席都應對外發表一致的態度跟看法，「鄭麗文主席是上帝賜給我們民進黨最好的禮物了」。右為陳亭妃。（黃敬文攝）

大陸進行環台軍演，國民黨主席鄭麗文29日表示，賴清德總統不斷挑釁、踩紅線邊界，因為兩岸越是對立，對他越有利，讓他好賣「芒果乾」（亡國感），已經鐵了心要把路走絕；民進黨立委王世堅今(30)日表示，國家大難臨頭時，朝野黨主席都應對外發表一致的態度跟看法，「鄭麗文主席是上帝賜給我們民進黨最好的禮物了」。

王世堅今日幫綠委、台南市長民進黨初選候選人陳亭妃站台時，針對共軍發動環台軍演表示，中共所有的舉措都是預測不到的，這就是為什麼我們必須料敵從寬，也是為什麼我們必須對於國防繼續加強、推出韌性社會，讓整個社會團結、做好準備，隨時準備面對中共這種突如其來的不管是演習，圍攻，甚至搞不好他們擦槍走火就打起來，這個都是意想不到的，「但是我們全國2300萬人民和軍方的同志也不是省油的燈」，中共也應該很清楚。

廣告 廣告

王世堅說，台灣跟中共之間大家，在口頭上比劃、了解各自的決心就好，不要來這種不必要的可能擦槍走火的摩擦，否則真的打起來，損失的當然不只是我們台灣這一方，「對他們中共也會是他們要付出非常非常大的代價」。

他強調，所以和平是必須靠台灣自己有實力來爭取，其實我們台灣早就準備好，我們不希望被中共來恐嚇，但是我們也堅定不怕他們任何突如其來的舉措，因為台灣準備好了。

至於鄭麗文發言，王世堅則說，國家遭遇大難臨頭時，不管是在朝在野的黨主席，都應該站在國家安全、國家尊嚴和國家立場，對外一致發表態度跟看法才對，千萬不要在敵人圍攻我們、在做實彈演練時，反而把砲口來對向國內自己的其他政黨，這實在非常非常的不好，「我簡單講，鄭麗文主席是上帝賜給我們民進黨最好的禮物」。

陳亭妃也說，一個黨主席絕對不能在國家在面對一致要團結的時候，卻在說嘴、把責任推給賴清德總統，非常遺憾中國做了這樣的軍演，我們更應該團結一致、一致對外，而不是自己砲口對內。

【看原文連結】