王世堅重話批不副署？Cheap翻譯：戰狼硬幹會弄沉國家

王世堅17日出席民進黨中常會受訪時，針對行政院長不副署爭議的回應引發討論。（資料照／曾薏蘋攝）

閣揆卓榮泰不副署財劃法引發憲政爭議，綠委王世堅17日逆風發言強調，身為執政黨要萬事隱忍，用協商方式化解衝突，引發討論。網紅Cheap整理王世堅發言3個關鍵論點，國家船沉執政黨要負責，要懂委曲求全，不要被鬥爭思維綁架，其實是隱諱地說出了重話。

「堅哥說重話！」Cheap發文表示，這新聞王世堅其實說了重話，但礙於是黨籍立委，講得很隱諱。簡單說：王世堅逆風認為「你們現在這種戰狼式的硬幹玩法，最後會把這艘船（國家／民進黨）給弄沉」。

Cheap指出，王世堅的三個關鍵論點，1.「船破海坐底」：船如果沉了，船長（執政黨）是要負最大責任的，沒辦法怪乘客（在野黨/人民），現在是民進黨執政、國家空轉、預算不過、政局動盪，帳最後都會算在執政黨頭上。跟在野黨玩「焦土戰」，贏了面子，吵架贏了、網路大順風，但會輸了裡子，施政成績掛蛋，等到2026、2028，民眾不會管藍白有多野蠻，只會記得「民進黨執政這幾年很亂」 。

2.「抓大放小」，現在黨的政策是：寸土不讓，覆議、釋憲、罷免、不副署，所有怪招都要拿出來，跟藍白拚到底。但王世堅認為要務實點，執政者要有高度，要懂得「委曲求全」，有些法案，如財劃法雖然不滿意，但不是「動搖國本」的大事。他說不是針孔與山洞的差別，與其為了這個卡死整個國家，不如退一步海闊天空，讓政務能推動。PS：連老柯都說：沒有不副署的空間。翻譯：該簽就是要簽啦！

3.王世堅說「不要意氣之爭」、「不要只看針孔」，其實就是在暗示：現在黨團的決策被少數人的「鬥爭思維」綁架了，他希望黨中央，上面那個人，能聽聽不同的聲音。

「堅哥真是真男人！」Cheap直呼王世堅確實是黨內良心，敢說「人話」，不講「官話」、扮演「烏鴉」而非「喜鵲」。黨內一堆馬屁精，當全黨上下為了辯護政策硬拗、指鹿為馬時，他總是敢跳出來說，是就是，非就非（如林智堅論文、反對大罷免、反對禁抖音、小紅書）。難怪不只中間選民，王世堅甚至在中國大陸都很受歡迎。敢說真話，要嘛心臟要夠大，要嘛口袋夠深，王世堅什麼人？民進黨大金主！

