王世堅金句入選中國十大流行語 時評人多角度解析

台灣立法委員王世堅在質詢時的金句「從從容容、游刃有餘」，引發共鳴，更讓中國網友創作出神曲《沒出息》，並入選2025年中國十大流行語。中國時事評論人陸青觀察，互聯網的發達，讓兩岸的流行語逐漸交融，這個趨勢已不是民進黨或共產黨所能控制。

「從容匆忙」金句 反映民間百態人生

中國語文刊物「咬文嚼字」揭曉2025年中國十大流行語，立委王世堅當年擔任台北市議員質詢市長柯文哲的內容，「從從容容、游刃有餘；匆匆忙忙、連滾帶爬」，獲得十大流行語的第十名。

廣告 廣告

「咬文嚼字」指出，這句流行語是台灣民意代表用誇張的肢體語言和頓挫有力的語調，以「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」，批評台北市的市政管理混亂。他們提到，語言反映社會情緒，入榜的這句話從不同角度反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向，他們的百態人生都在這些語言成分中得到了呈現。

「咬文嚼字」編輯部也指出，這句話被中國大陸音樂人改編成歌曲《沒出息》，其魔性旋律搭配演唱者戲劇化的情緒表達，迅速在中國網路上走紅，引發兩岸網友的廣泛模仿和二次創作熱潮，並藉此調侃理想狀態與現實窘境的鮮明對比。

官方列為警語教育 人民自嘲生活與兩岸關係

中國時事評論人陸青表示，王世堅是在中國大陸知名度最高的台灣立委，過去無論是誇張的質詢風格，或是「跳海」等誇張舉動，都使王世堅在中國社會蠻火的。陸青：『(原音)包括他送給蔣萬安市長一頂有辮子的帽子，這些很誇張的舉動其實也符合這個時代的那種情緒化、幽默、搞笑的傳播風格。』

他指出，「從從容容」金句在中國出來後，無論是官方或民間都拿來加以應用。陸青：『(原音)很多警世教育的東西，比如說一個正常人的生活是很從從容容、游刃有餘的，一旦酒駕或是違法亂紀以後，他就變得連滾帶爬，然後匆匆忙忙，最後流下悔恨的眼淚，然後「沒出息」。民間也有一些人帶著民族主義情緒說，本來兩岸和平統一進程是從從容容、游刃有餘的，現在弄得兩岸兵凶戰危，然後連滾帶爬，他們也做了這樣一個國家敘事的解讀。』

他說，也有中國年輕人提到，本來中國大陸的經濟增長是從從容容、游刃有餘，但這兩年房價跌了、貿易戰打起來了，搞得人民灰頭土臉，匆匆忙忙又連滾帶爬，民眾苦不堪言。這些自嘲、宣洩等情緒，都是在這些金句和《沒出息》的神曲中，找到內心的投射和共鳴。

大聊「沒出息」 暗諷中共當局？

台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，絕大多數的中國網友將這些金句和神曲詮釋為自身成長或生活面臨的困境，不過，在台灣人的解讀，還有另一個層面的意思，就是對所謂貪腐、無能官員的批判。

何澄輝：『(原音)他們雖然說是自己生活遇到的不順遂，其實他也很隱晦的、暗暗在嘲諷說，中國當局的無能，因為中國當前經濟下行，社會矛盾加劇的狀況底下，他們確實是感受到這種無力感，覺得自己沒出息的無力感。因為大家都知道原本這句是在質詢官員、在罵柯文哲的部分，那麼其實在這裡面是不是有暗戳戳地也在罵中國的執政當局，恐怕也多少有三分這樣的意味在。』

網路發達 官方難以掌控文化趨勢

陸青則觀察，隨著互聯網的崛起，兩岸文化其實會趨同，這也不是中共要搞統戰，但網絡文化愈來愈趨同，形成客觀的現象。陸青：『(原音)你們那邊有的流行詞和我們這邊流行詞是隔開的，但是隨著2000年開始之後的互聯網起來了之後，兩岸有很多的這種文化其實是水乳交融的，這個不是民進黨能夠控制，也不是共產黨能夠控制的，兩岸的這種網絡上吵架，其實本質上也是一種文化交流。』

他指出，這樣的情況是誰來影響誰？在一定程度上就是一個輿論戰了，也能升級為雙方設定議題的能力、掌控話語的能力，並轉化為軟實力的展現。他說，中共近年對台灣的文攻，也愈來愈重視傳播學上「二次傳播」的效果。

陸青：『(原音)非常重視用一些非常軟的身段能夠達到二次傳播效果的這種東西，來進行一種文化交流，這種文化交流有可能是被動的、有可能主動的、有可能是順勢推舟的，他都要想做各種各樣流行文化層面的共同體或者一體化，這都是他有意無意在做這種大外宣工作當中，是有意無意在這個方面去做的。』

何澄輝說，王世堅的金句獲得中國社會關注，中國官方其實也意圖進一步操弄，但從民間和網友的迴響可以看到，官方刻意操弄往往不能得到所要的結果，這也顯示，面對民主自由的言論，高壓極權專制往往會敗下陣來，如同「北風與太陽」的故事，和煦的自由民主陽光，終究可以照見陰暗冰冷北風的極權國度。(編輯：沈鎮江)