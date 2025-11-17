王世堅金句出海了！中國軍艦甲板1畫面瘋傳

▲中國解放軍海軍989編隊在甲板上排字，意外出現綠委王世堅金句。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅過去質詢片段「從從容容，游刃有餘」近期在社群媒體上瘋傳，還被翻唱成抖音神曲〈沒出息〉，成為迷因金句。而中國中共解放軍海軍989編隊日前在海上，也用人體排字的方法，寫出從從容容、游刃有餘等簡體大字，畫面震撼。

王世堅過去質詢時常金句連發，一句：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」近期在社群媒體上爆紅，還常被音樂、藝術跨界引用，也讓他成為迷因紅人。

而根據中國媒體報導，中國中共解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習，艦上載著超過2100名的軍校學員與官兵，將依序造訪越南、馬來西亞與印尼。

令人意外的是，航行途中學員竟在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等多個簡體大字，台灣立委的質詢金句竟意外成了中共解放軍展示士氣的特殊文化現象，令人莞爾。

