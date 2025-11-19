王世堅金句成共艦甲板排字認知作戰 顧立雄：生活在民主台灣才是從從容容

民進黨立委王世堅質詢時的金句「從從容容、游刃有餘」出現在共艦官兵的甲板排字。國防部長顧立雄今天表示，中共試圖想要達到認知作戰效果，但並不會成功，而中國軍方高層不斷被整肅、被消失，且不時有貪腐新聞，「我們生活在民主台灣，才真的是從從容容」。

民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」出現在共艦官兵甲板排字。國防部長顧立雄（圖）19日表示，中共試圖想要達到認知作戰效果，但並不會成功。「我們生活在民主台灣，才真的是從從容容」。（中央社資料照）

立法院外交及國防委員會邀請國防部上午專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、 心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

顧立雄會前受訪，針對共軍於黃海等處的軍事活動，呼籲中共不要動輒以武力解決爭端，因此不管在南海或台海等，甚至是印太區域，中共應要放棄以武力解決事情的思維。

廣告 廣告

顧立雄指出，若中共不斷軍事擴張，並動輒想以武力併吞台灣，他相信理念相近國家都會感到事態嚴重，並設法阻止戰事發生、維持區域和平穩定現狀，確保各國核心利益，「因此應該正視，真正的麻煩來源是來自中國」。

媒體詢問，有共艦官兵在軍艦甲板上，排出王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」，被質疑是對台認知作戰。顧立雄指出，中國確實想要達到認知作戰目的，但他認為這樣的方式並不會成功。

顧立雄也針對國防部內部清查共諜，並逮捕五名嫌犯說明，強調此案為內部查核時發覺，國防部對此事感到痛心，而中共對台滲透日趨嚴重，國軍會加強保防教育，並對於有接觸機密者加以查核。

國防部將普發紙本《台灣全民安全指引》（新版全民國防手冊）。顧立雄提到，芬蘭、捷克等國均有普發紙本指引，推出後也獲民眾好評，而發放紙本是面對緊急狀態或重大災害情況下，確保民眾財產生命安全的必要作為，因此採取公開招標，並沒有規避立法院審查情事。

（責任主編：莊儱宇）