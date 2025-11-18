王世堅金句登上中國軍艦！2千官兵排字「從從容容」 本人回應了

中國海軍989編隊15日搭載2100餘名軍校學員和官兵，自山東省青島軍港啟航執行遠海綜合實習任務，期間官兵們在綜合登陸艦「長白山號」甲板上，以人形排出民進黨立委王世堅爆紅的質詢金句「從從容容、游刃有餘」字樣，引發網友關注。對此，王世堅今（18）日受訪回應表示，好的金句任何人都有使用權利，但如果後面是接「槍已上膛，劍已出鞘」，那就不對了，接的應該是「匆匆忙忙，連滾帶爬」。

王世堅過去質詢時常金句連發，而一句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」近期在社群媒體上爆紅，更被魔改成音樂、跨藝術引用，讓王世堅瞬間成了網路迷因紅人。

綠委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」登上中國軍艦。（取自微博）

而根據中國媒體《新華網》、《看看新聞》報導，中國海軍989編隊15日搭載2100餘名軍校學員和官兵，自山東青島軍港啟航，展開新一輪遠海綜合實習，從山東青島某軍港解纜起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞，以及印尼3國。而在航渡期間，來自海軍工程大學、海軍航空大學的軍校學員，則在綜合登陸艦「長白山號」的飛行甲板上，以人形排出綠委王世堅爆紅的質詢金句「從從容容」和「游刃有餘」字樣。



對此，王世堅今日受訪表示，「從從容容、游刃有餘」8字是兩岸之間難得有的共識，任何人都有使用好的金句的權利，中國訓練部隊要激發軍心、展示決心，這是他們的權利，但台灣也不是省油的燈。他指出，台灣應對的態度也是「從從容容」、做好的準備也是「游刃有餘」，而既然大家都「從從容容、游刃有餘」，其實不必兵戎相見，「我們應該想方設法一起追求全人類的和平」。

