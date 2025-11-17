王世堅金句紅到陸軍艦！陸2千官兵出航 甲板排出「從從容容」

民進黨立委王世堅金句紅到對岸軍艦上！解放軍海軍989編隊15日從山東省青島市軍港出發，前往東南亞訪問，艦上2千多名官員用人形在甲板排出「從從容容」及「游刃有餘」字樣，頗為壯觀。

甲板排出「從從容容」字樣。（圖／翻攝《新浪網》）

《新華社》報導，解放軍海軍989編隊從山東省青島市一處軍港出發，展開新一輪遠海綜合實習任務。這次編隊共搭載2100餘名學員與官兵，預計將先後訪問越南、馬來西亞及印尼3國。

有趣的是，報導指出，航渡期間，來自海軍工程大學與海軍航空大學的軍校學員，並在編隊旗艦綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，以人字隊形排出「從從容容」及「游刃有餘」字樣，象徵完成任務的信心與決心。

廣告 廣告

報導表示，編隊任務期間將進行地文航海、天文航海、艦艇共同課目等多項實踐教學活動，海軍方面表示，目的是強化學員崗位任職能力，提升政治素養，拓展國際視野，並進一步培養戰略思維。

王世堅因在質詢時常「金句連發」，成為特色，大陸音樂人王搏日前用王世堅昔日質詢影片為素材，創作出歌曲《沒出息》，意外暴紅兩岸，成為話題。

延伸閱讀

MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮

MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get

MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽