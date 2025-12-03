王世堅金句紅遍對岸 「從從容容游刃有餘」入選中國年度流行語

王世堅「從從容容連滾帶爬」入選中國2025十大流行語。楊亞璇攝



中國刊物《咬文嚼字》昨（12/2）日發布2025年「中國十大流行語」，我國立委王世堅過去在台北市議會質詢時，以誇張肢體語言批評市政混亂的金句「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」位居榜單第10名。評語指出，這句話被中國音樂人改編成歌曲《沒出息》後，在網路爆紅，成為兩岸網友用來調侃理想與現實落差的迷因語，反映民眾的生活情緒與壓力。

其中「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」，《咬文嚼字》特別附註其源自「台灣地區政客王世堅」，這句話原本用來諷刺台北市政「本該從容，卻變成狼狽」，後被中國音樂人重新編曲，以魔性旋律搭配戲劇化演唱方式迅速走紅，引發大量模仿與「二次創作」。

編輯部認為，這句話能跨越地域在兩岸引發共鳴，反映的是普通人面對壓力時，以幽默調侃自我、消解焦慮的一種「共同文化基因」。

榜首由今年中國官方頻繁使用的「韌性」奪下，第3名是因業餘足球聯賽爆紅的「蘇超」，而反映網路文化的「賽博對賬」「谷子」、人工智慧相關的「具身智能」、以及象徵自由工作者的「數字遊民」也都榜上有名。

《咬文嚼字》編輯部表示，智能時代加速語言演化，漢語中迅速增加大量AI、科技與新型經濟相關的新詞，如榜單中的「具身智能」「活人感」，以及備選詞條中的「豎店」「低空經濟」「上門經濟」「悅己經濟」等。

編輯部認為，語言是社會的產物，年度的政治、經濟與文化變遷，都會沉澱為新的語彙；而流行語之所以爆紅，是因其能承載當代人的情緒、價值與審美，其背後呈現的正是普通人的日常百態。

《咬文嚼字》發布2025中國十大流行語。翻攝自人民日報

