王世堅金句連解放軍艦都用 國安人士這樣說

王世堅金句連解放軍都用 國安人士這樣說。資料照

中共解放軍海軍在軍艦甲板上排字，排出了民進黨立委王世堅的「從從容容、游刃有餘」金句，對於最近大陸抖音到解放軍拿王世堅的金句作文章，這是什麼現象？國安人士認為，即便退一萬步解放軍或許打著王語錄跟著和中央的操作主旋律，但背後反映年輕軍人反叛權威的潛台詞，才是箇中有趣的面相。

國安人士指出，中國軍艦上用了王世堅的慣用語，其實反應台灣社群文化的力道，中國或許在管制上放寬了對王世堅的尺度，以為這是讓台灣執政者困擾，事實上這卻忽視了社群習慣反叛的跨國個性。

廣告 廣告

國安人士指出，只有看解放軍的暗網社群就會看到，對年輕的解放軍來說說「從從容容」之間，苗華就不知去向，「游刃有餘」之際，南部戰區的海軍司令員胡中明也不知道被游刃砍向何處？

他說，中船的董事長都換了一輪，也就一場原來可以風風光光的福建艦成軍，最後只能用「事後公開」的方式，搭配拿來當作認知操作的題材。其實背後凸顯的問題，遠比想像的深重。

不過不過前陸委會主委趙建民認為，國安17條是針對自己國人，顯示民進黨政府政策變得非常沒有自信，因為兩岸的實力快速拉大，尤其是軟實力，從王世堅金句這件事就一目了然，台灣是可以影響中國大陸，而且有立竿見影的效果，這個事件證明，台灣是民主多元價值，本身就在站在一個道德的高地，「我們政府為什麼要把自己做小了？」

他表示，假如台灣真的是民主國家，請執政者應把民主機制整頓好，面對中國大陸最大資本不是武器，而是民主，假如總統把民主「端正儀容」，守法守憲，就是對大陸民心的啟發，王世堅這件事可以說明這一點。

【看原文連結】