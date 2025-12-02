王世堅金句「從從容容游刃有餘」入選中國10大流行語

（中央社台北2日電）中國知名語文刊物「咬文嚼字」今天發布2025年中國10大流行語，立法委員王世堅任台北市議員期間的質詢、被中國歌手引用並編曲的「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」獲得入選，理由是透過調侃理想與現實的差距，反映了普通民眾的生活狀態。

綜合「咬文嚼字」微信公眾號及澎湃新聞報導，「咬文嚼字」主編黃安靖表示，該刊編輯部是沿襲一貫的「雙標準」原則─堅持「社會學」和「語言學」評選標準，作出這一評選結果。

廣告 廣告

在該刊評選出的10大流行語中，「韌性」居榜首，今年爆紅的「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽的戲稱）位居第3，「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」則位居第10。

「咬文嚼字」編輯部說，語言反映社會情緒，入榜的「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」等語，都從不同角度反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向。他們的百態人生，都在這些語言成分中得到了呈現。

該刊並特別針對「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」表示，「台灣地區一民意代表（王世堅）」用「誇張的肢體語言和頓挫有力的語調」，以「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」，批評台北市的市政管理混亂。

「咬文嚼字」編輯部提到，這句話被中國大陸音樂人改編成歌曲「沒出息」，其魔性旋律搭配上演唱者戲劇化的情緒表達，迅速在中國網路上走紅，引發兩岸網友的廣泛模仿和「二次創作」熱潮，並被網友們借用，調侃理想狀態與現實窘境的鮮明對比。而透過自嘲消解壓力的表達方式，是深植於兩岸民眾「共同文化基因」中的一種生存智慧。

「咬文嚼字」每年12月發布當年度中國「十大流行語」，通常能反映當年中國發生的政治、經濟要事，以及同一時間的社會、文化現象。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141202