王世堅金句「登上」解放軍軍艦！軍校生遠海實習 拿民進黨立委名言打氣

一向視民進黨為不共戴天仇人的中共政府，竟然將民進黨立委王世堅的金句帶到中共解放軍軍艦上！

根據新華社釋出的海軍989編隊啟航執行任務的照片中，可看到中共海軍軍校學生在甲板上擺出王世堅過去質詢名言之一的「從從容容」以及「游刃有餘」的字樣。

新華社報導指，中共解放軍海軍989編隊，搭載2100多名學生和官兵，在15日上午從山東青島某軍港解纜起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼3國。

航渡期間，來自海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學生，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從從容容」和「游刃有餘」字樣。

中共軍艦上排出「游刃有餘」字樣。（圖／翻攝畫面）

報導指，該編隊將組織開展地文航海、天文航海、艦艇共同課目等實踐教學，增強政治素養、擴大國際視野和培養戰略思維能力。此外，編隊將會在停靠外國港口期間，舉行「富有中國傳統文化特色的甲板招待會」。

港媒《星島日報》就指出，「從從容容」「遊刃有餘」是近期在中國爆紅迷因，出自民進黨立委王世堅早年任台北市議員時，質詢時任台北市長柯文哲的一段話：「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」。這段金句被中國音樂博主王搏改編為歌詞，創作歌曲《沒出息》今年10月在抖音上大紅。

民進黨立委王世堅質詢金句在中國被改編成歌曲後大紅。（圖／記者劉秀敏攝影）

中國國台辦發言人10月15日也曾套用《沒出息》，拿王世堅的金句反批台灣的優勢產業本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

