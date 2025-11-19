「王世堅金句」登中共軍艦 顧立雄：生活在民主台灣才是從從容容

民進黨立委王世堅過去質詢金句被中國網友改編成歌曲《沒出息》後紅遍兩岸，近日中共海軍在艦艇甲板上，解放軍官兵更跟上潮流，用隊形排出「從從容容、游刃有餘」。（圖／翻攝自新華社）

民進黨立委王世堅過去質詢金句被中國網友改編成歌曲《沒出息》後紅遍兩岸，近日中共海軍在艦艇甲板上，解放軍官兵更跟上潮流，用隊形排出「從從容容、游刃有餘」。對此，國防部長顧立雄今（19日）說，中國確實是想達到認知作戰，但生活在台灣民主社會，才更顯得從從容容。

中媒報導指出，中國海軍989編隊日前載著2100多名軍校學員和官兵，從山東青島軍港出發執行遠海綜合實習任務，將訪問越南、馬來西亞及印尼。而航行過程，海軍工程大學、海軍航空大學的軍校學員在登陸艦長白山艦飛行甲板上，用隊形排出「從從容容、游刃有餘」，象徵完成任務的信心與決心。

對此，顧立雄今赴立法院外交國防委員會備詢前受訪表示，中國確實是試圖想要達到認知作戰的效果，但他認為，這樣的認知作戰並不會成功。他說，中國面對軍方高層不斷被整肅，然後不斷地有新聞出現又不斷地被消失，比起這樣子的一個現象，我們生活在台灣民主社會，才顯得更從從容容。

另外，近日再有一起共諜案遭起訴，其中手法包含鼓動官兵發生戰事的時候消極不抵抗。顧立雄表示，中國滲透作為確實很嚴重,但是我方也要積極採取相關的應對措施。

顧立雄強調，接下來會不斷加強保防教育，對於接觸機密者也要加以查核。而該案也是在內部查核時發現，所以國防部還是會不斷精進；但對於發生這樣的事情，也是感到痛心。



