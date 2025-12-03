王世堅開赴中國3+1條件「要用台灣護照」 國台辦氣喊：沒出息

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人張晗主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」被改編成歌曲《沒出息》在中國爆紅，但網路上卻流傳AI假影片，編造他赴中假象，讓王世堅痛批真的很惡劣，還開出赴中國條件，包括要用台灣的護照，而不是台胞證。對此，國台辦今（3）日反嗆王世堅，在網路上賺眼球又大放厥詞刷存在，自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

王世堅表示，只有在三個原則之下，台灣與中國的交流才是可以的，包括，非地方對中央交流、非黨對黨交流，以及絕對不能被中共拿刀子掐著脖子去交流。

王世堅還說，自己無法接受台灣人申請台胞證去中國，若有一天中共看清這一點，願意開放讓中國人持中國護照來台灣，台灣人持中華民國護照去中國，才有可能考慮過去，如果現在要用他無法接受的方式，完全不可能。他更承諾，「我王世堅會是最後一個踏上中國的台灣人」。

對此，國台辦發言人張晗今天在記者會中稱，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係。她還稱，記者提到的「這個人」，一邊靠著《沒出息》的改編熱度在網路上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是「沒出息」。

