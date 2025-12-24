王世堅開轟廢死「假仁假義」 不服的人請移民

新北學生遭割頸命案，兇嫌僅判12年讓受害者父親無法接受，加上1219隨機攻擊造成多人死傷，廢死聯盟一篇發文稱「殺錯，無法回頭」，在網路更添一把火。對此，民進黨立委王世堅受訪時也直接開砲，痛批廢死是「假仁假義」，喊話不服的人「拜託請你移民到任何已經廢死的國家，去當他們國的國民就好」。

王世堅今（24）日出席民進黨中執會前受訪表示，嚴格執行死刑、不要廢死跟錯假冤案是兩回事，「就以現在已經判定十幾、二十年這36位未槍決的死刑犯而言，哪一位不是罪大惡極、罪無可赦？所有的罪證都非常清楚，還有他們的自白書。」

王世堅認死刑是還被害者公道：殺人償命是千古不變的定律

王世堅認為，法律就是為人民服務，90%以上的台灣人民都主張什麼罪、什麼罰，當罪大惡極的時候，當然就是死刑，死刑很簡單的，光這一個目的就不該把它廢除，這個目的就是還被害者公道，「殺人償命是千古不變的定律，如果一而再、再而三地縱容這些死刑犯，反而會讓我們法治崩解」。

王世堅認為殺人償命是千古不變的定律。圖／台視新聞

王世堅提到，「人民會認為『把武器權還給人民』，我們人手一槍、人手一刀，如果政府不能幫忙維護被害人的公道，拜託讓我們自己來維護，我們的家人親戚朋友受到迫害、殺害時，我們自己去討回來，可以這樣嗎？這樣法治就崩解了」。

王世堅痛批廢死假仁假義：只有被害人有原諒的權力

王世堅強調，只有被害人有原諒的權力，不要在那邊假仁假義，任何第三者都沒有權力去原諒，「第三者與你何干，光憑你自己的正義感，你是法治社會的一個成員，你就該支持我們的法治，說三道四幹什麼呢，用廢死凸顯自己的假仁假義嗎？」

王世堅認為廢死就是集體的虛偽，「我們千萬不要犯，我們社會很清醒，多數民眾不會去犯這個毛病，不要陷入集體的虛偽，這跟什麼錯假冤案什麼關係呢？可以去看所有在判刑的案件，哪一些是錯假，大家可以拿出來討論啊」。

王世堅表示，希望大家不要浪費時間，國家還有更重大的事情，不要把單純的事情複雜化，「公權力來自公信力，來自人民相信我們的政府、法治，如果公信力蕩然無存，我們幹嘛授權給政府，法律是要為人民服務」。

王世堅喊話廢死者，不服就移民到支持廢死的國家。圖／台視新聞

王世堅表示，北歐有一兩個國家主張廢死，但台灣有超過2000萬人主張不可廢死，也認為法治敗壞來自死刑遲遲不執行，「台灣的法律就是為台灣的人民服務，如果不服的人，你是那個極少數，那你請移民到認為應該廢死的國家，你就去當他們國的國民就好」。

王世堅也曾在質詢時，向行政院長卓榮泰反應「死刑執行率太低」，指出1年半只執行一位，還有36位未執行，照這個速度，等在場的人都做古了，這36位還沒有執行完畢，這對嗎？

王世堅強調，當罪大惡極、罪無可逭、罪證確鑿時就是執行死刑，他也特別向法務部要求，因為執行死刑是法務部的職責，有無針對釋憲要求事項列出來，趕快來補足，應該把事情簡單化，這也是維護法治尊嚴，同時還給被害人公道，只有被害人跟被害人家屬才有原諒的權力，其他人不要慷被害人之慨。

