即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局2026大選，其中台南由民進黨長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，立委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，初選進入最後關鍵時刻。對此，有「扶龍王」之稱的綠委王世堅今（30）日現身力挺陳亭妃，一向非常會送禮物的他，也送上「巨大勳章」，更現場改編歌詞，開金嗓高唱爆紅神曲〈沒出息〉。

「謝謝即將成為台南市長的陳亭妃」，王世堅表示，很多媒體問起，陳亭妃最近收到侮辱、攻擊，他對陳亭妃了解蠻深，從1998年第1屆擔任議員，當時就有聯繫，他這20幾年來對陳亭妃為人處事、人格操守非常了解。

民進黨立委王世堅（左）、民進黨台南市長擬參選人陳亭妃（右）。（圖／民視新聞）

王世堅指出，從陳亭妃宣布爭取台南市長初選提名後，一路上對她的攻擊指涉紛至沓來，「我們旁觀朋友看了很難過、心痛」；他也認為，所有不實指控及攻擊，都是掛在陳亭妃胸口上的勳章，代表其在地方努力耕耘、認真問政，因為表現太好受地方鄉親歡迎，就會有莫名其妙的攻擊侮辱，可能要參選的還有其他人，當時用這些方法抹黑陳亭妃，他們才要再站出來選舉。

聽完王世堅的一席話，陳亭妃感性地說，他這段話讓自己有更大力量，從議員一路到現在，27年來被所有人監督。因此，1月1日至11日，她要用「女力市長，鐵馬精神」走遍全台南37區。

快新聞／王世堅開金口了！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉

民進黨台南市長擬參選人陳亭妃。（圖／民視新聞）

此外，王世堅更現場開唱爆紅神曲〈沒出息〉，不過現場改編後段歌詞，「本來應該從從容容游刃有餘，現在是實實在在堅定亭妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃」。

原文出處：快新聞／王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉

