王世堅陪同前辦公室主任陳聖文登記大安文山「一馬當堅」拚到底不退縮

王世堅陪同陳聖文完成初選登記。(圖取自陳聖文臉書)





2026年民進黨台北市議員初選登記作業今開跑，今日（4）一早，擬參選人陳聖文在立法委員王世堅的親自陪同下，前往台北市黨部完成登記。這不僅象徵陳聖文爭取服務機會的急切與決心，兩人更現場喊出「一馬當堅」，寓意陳聖文將傳承「堅哥」事事一馬當先、堅持正義的問政精神，誓言翻轉大安文山。





陳聖文曾任民進黨台北市黨部副執行長，後擔任王世堅國會辦公室主任，是王世堅一手調教的子弟兵。今日完成登記後，陳聖文發表參選聲明：「今天一早，在堅哥的陪同下，我走進黨部，完成了參選登記。這不只是求一個好彩頭，更是我對服務鄉親最積極的承諾。我曾任王世堅委員辦公室主任，也曾在民主進步黨台北市黨部擔任副執行長。今天再度踏進這裡，熟悉感迎面而來，也提醒我一路走來的責任與承擔。這次的大安文山選區，有許多優秀新人，有人承接現任議員的票源，有人擁有豐厚的媒體資源。面對激烈的競爭，我知道這條路不好走。而我，所承襲的，是王世堅委員正義、勇敢、不畏強權的精神。『一馬當堅』，就是象徵我會帶著這份『堅』持到底的信念，不退縮，勇往直前。我是陳聖文！我準備好了。」

王世堅委員隨後也力挺表示，陳聖文是他看過最耐操、最有韌性的年輕人，這次陪同他，就是希望他能交棒「一馬當堅」的氣魄，衝破艱困選區，為大安文山注入最強的新戰力。

