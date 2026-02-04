王世堅陪同小雞登記選議員要組「堅系」 高嘉瑜同現身黨部卻等不到他

備戰2026大選，民進黨今（4）天開始開放六都直轄市議員的黨內初選登記，有「扶龍王」之稱的立委王世堅，一早陪同三位「小雞」完成登記。同時間前立委高嘉瑜也現身台北市黨部，正式登記回鍋投入港湖區議員選舉，王世堅與高嘉瑜各自受訪時也再度互拱參選台北市長，不過同場卻不同台，兩人完全沒有碰到面。

與高嘉瑜互拱參選台北市長 王世堅：她像快樂小鳥

帶著三位小雞來到市黨部登記北市議員黨內初選，民進黨立委王世堅要繼續扛起「扶龍王」角色，他還親自傳授經驗，更笑稱要與爭取參選中山大同的賴俊翰、松山信義的呂瀅瀅，以及大安文山的陳聖文，要共組「堅系」。

王世堅帶著三位小雞來登記北市議員初選。圖／台視新聞

就這麼巧，同一時間前立委高嘉瑜也現身市黨部登記，投入內湖南港議員選舉，兩人互誇互拱參選台北市長。王世堅說高嘉瑜就像一隻快樂的小鳥，到處快樂的唱歌飛翔，大讚這種選法搞不好能打破傳統。

超級吸票機！ 高嘉瑜回鍋選港湖議員掀轟動

只是兩人明明都待在黨部裡頭，同個空間樓上樓下，兩人卻錯開完全沒有見面，高嘉瑜還到樓梯口特別等王世堅，想打聲招呼，但王世堅為了趕行程，突然快閃搭電梯離開。

喊出從頭開始，被視為超級吸票機的高嘉瑜回鍋參選議員，港湖的議員們勢必得做好準備，才剛登記黨內初選，就先掀起轟動。

