王世堅陪子弟兵賴俊翰登記參選議員 「初選新人」林亮君曝心聲

首次參與民進黨內初選的中山大同現任議員林亮君也於下午登記。（邱芊攝）

民進黨布局2026九合一大選，六都市議員選戰於2月4日至10日展開領表登記，此次許多新人來勢洶洶，立委王世堅今早更陪同辦公室助理賴俊翰登記參選中山大同，首次參與民進黨內初選的中山大同現任議員林亮君也於下午登記，坦言身為初選新人，加上選區新人非常多，所以面對此次選戰相當緊張，但自己在當地已服務8年，相信靠著口碑跟服務，支持者們會堅定支持她。

林亮君說，身為初選新人心情非常緊張，早上請助理領表後，看到非常多的切結書，發現民進黨對於候選人的嚴格要求，包含廉政公約等都須經過嚴謹審查，候選人要本著民進黨核心青年勤政是非常重要的。

林亮君也說，對此次選戰自己相當有壓力，因為過去不是民進黨籍，所以有蠻多選民不知道這一次她要參加初選，而且還要幫她顧電話，很多選民在她這陣子不斷宣傳後才發現這件事，且相較於有初選經驗的民進黨同仁來講，自己都是第一次，綜合以上原因都讓她戰戰兢兢，包含早上去站路口掃市場，晚上去追垃圾車，盼支持者們可以堅定支持她。

至於王世堅今早陪同子弟兵賴俊翰登記參選跟自己同選區的中山大同，是否有感到壓力？林亮君表示，中山大同新人非常多，所以對現任議員來說其實壓力非常大，但也有很多前輩給她支持，包含陸委會副主委梁文傑，還有立委吳思瑤、蘇巧慧，議會好夥伴包含北市議員苗博雅，新北市議員顏蔚慈等等，過去在參加學生運動時期的好戰友也都互相支持。

林亮君說，且再來就是現任議員也沒有任何的加分，但自己在當地已經服務8年，靠著就是這8年的口碑跟服務，相信民眾會給她很多的支持。

